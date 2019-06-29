الفائز بالانتخابات الرئاسية في موريتانيا يشيد بـ«ثقافة التعدّدية»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 يونيو 2019, 01:21 صباحا
مرشح الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية في موريتانيا محمد ولد الغزواني خلال إدلائه بصوته في 22 يونيو 2019 بنواكشوط, (أ ف ب)

أشاد مرشّح السلطة في موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أُعلِن فوزه بالانتخابات الرئاسية من الدورة الأولى، في خطاب مساء الجمعة بـ«تكريس ثقافة التعدّدية» في البلاد، بينما أعلن المجلس الدستوري الذي ينظر بطعون تقدّم بها عدد من مرشّحي المعارضة، أنّه سيصدر النتائج النهائية للانتخابات ظهر الإثنين.

وفي أول خطاب له منذ إعلان فوزه بالرئاسة من الدورة الأولى، قال الغزواني أمام الآلاف من أنصاره في نواكشوط «أتوجه إليكم جميعاً بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على ما قدّمتم من عطاء متميز وجهد خالص من أجل كسب رهان هذه الانتخابات»، مضيفا «أتوجّه بالتحيّة إلى كافة أبناء شعبنا فرداً فرداً على ما أظهر من نضج سياسي واهتمام بالشأن العام وتكريس لثقافة التعدّدية والحوار وقبول الآخر».

وأوضح أنّ «هذه السمات تجلّت في الجوّ الذي جرت فيه مختلف مراحل مسار الانتخابات وما ميّزها من سكينة وأجواء احتفالية شارك فيها الجميع رغم اختلاف اختياراتهم».

ورفض الغزواني (62 عاماً) رئيس الأركان السابق، التحدّث بصفة «الرئيس المنتخب» في انتظار صدور النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية عن المجلس الدستوري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موجة الحر الأوروبية.. 45 درجة في فرنسا وحرائق في إسبانيا ووفيات جديدة
دولى
بالفيديو.. جزائري ينقذ طفلة من موت محقق بتركيا
عربى
وفاة شاب جراء «ضربة شمس» في إسبانيا مع ارتفاع درجات الحرارة
دولى
كاركاتير حليم - مبادرات ومراحل انتقالية متجددة
كاريكاتير
«بوينغ» تغرق في أزمة جديدة للطائرة «737 ماكس»
اقتصاد
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل الفنان كاظم نديم
ثقافة وفن
24% ارتفاعًا في إيرادات النفط مايو الماضي
ليبيا
المجلس الرئاسي يطالب أهالي غريان بالتعاون مع قوات الحكومة والأجهزة الأمنية
ليبيا
قنونو يكشف تفاصيل عملية «السيطرة على غريان»
ليبيا
«ستراتفور» الأميركي: استمرار معارك طرابلس لكن يجب الحفاظ على صادرات النفط
ليبيا
استطلاع: غالبية الليبيين يعتقدون أن بلدهم أشبه بالديكتاتورية
ليبيا
حفتر يشرح استراتيجيته ودوره المستقبلي لمجلة إيطالية ويؤكد تصميمه على بلوغ ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطباء السرطان في مرمى الخطر