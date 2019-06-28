بالفيديو.. جزائري ينقذ طفلة سورية من موت محقق بتركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 يونيو 2019, 07:14 مساء
الشاب الجزائري خلال محاولته إنقاذ الفتاة السورية. (أرشيفية: الإنترنت)

تمكن شاب جزائري من إنقاذ طفلة سورية بعد أن تلقفها بيديه، إثر سقوطها من الطابق الثاني في أحد مباني اسطنبول.

وبحسب مقطع الفيديو، الذي بث للحادث، الذي وقع الخميس الماضي في حيّ شعبي في منطقة الفاتح في الشقّ الأوروبي من اسطنبول، فإن الشاب تلقف بيديه الطفلة السورية، لينقذها من الموت المحقق.

وحقق المقطع انتشارا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصف مستخدمون هذه الخطوة بأنها «عمل بطولي» أنقذ الفتاة من موت محقق.

وكان الشاب الجزائري فوزي الزباط البالغ من العمر 17 عاما يتجوّل في الشارع عندما تنبّه للطفلة ضحى محمد البالغة من العمر سنتين وهي تلعب على حافة نافذة في شقة من دون مراقبة.

وقال الشاب لوكالة أنباء دوغان التركية: «كنت أمشي في الشارع عندما رأيت الفتاة الصغيرة. والحمد الله أنني أمسكت بها عندما سقطت».

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