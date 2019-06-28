مقتل جندي في هجوم على موقع مراقبة تركي في إدلب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 يونيو 2019, 12:22 مساء
جنود أتراك بالقرب من الحدود مع سورية (رويترز)

ذكرت وزارة الدفاع التركية أن جنديًا لقي حتفه وأصيب ثلاثة آخرون عندما تعرض موقع مراقبة بمحافظة إدلب السورية لقصف وهجوم بقذائف مورتر.

وأضافت الوزارة، في بيان وفق «رويترز»، أن الهجوم شُن من منطقة يسيطر عليها الجيش السوري مشيرة إلى أنها تعتبره متعمدًا. وقالت إن المصابين نقلوا من الموقع وبدأ إسعافهم.

وأشارت الوزارة إلى أنها استدعت الملحق الروسي لدى أنقرة إلى مقر الجيش بسبب الهجوم وأبلغته أنها سترد عليه «بأشد السبل». ثم قالت الوزارة في وقت لاحق إن الجيش التركي فتح النار على مواقع للجيش السوري في المنطقة التي نفذ منها الهجوم على موقع المراقبة.

وقال التلفزيون السوري الرسمي يوم الجمعة إن الجيش رد بعدما استهدفت أكثر من 18 قذيفة مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة في ريف حماة بشمال غرب البلاد.

واستهدفت هجمات مماثلة نقاط مراقبة تركية في المنطقة في الشهر الجاري. ورد الجيش التركي بعد الهجمات السابقة بالقصف باستخدام أسلحة ثقيلة.

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