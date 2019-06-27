نجل السبسي يطمئن التونسيين: «حالة الرئيس مستقرة»

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي. (الإنترنت)

طمأن نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حافظ السبسي، التونسيين باستقرار حالة والدة الصحية بعد الوعكة الحادة التي تعرض لها الخميس واستوجبت نقله إلى المستشفى العسكري.

وكتب حافظ السبسي نجل الرئيس تدوينة على صفحته بموقع «فيسبوك» ليل الخميس-الجمعة «أطمئن التونسيين على بداية تحسّن الوضع الصحّي للرئيس الباجي قائد السبسي»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

كما عاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد السبسي في المستشفى وكتب على صفحته الرسمية في «فيسبوك»، «كنت منذ قليل في زيارة لسيادة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في المستشفى العسكري حيث يتلقى حاليا العلاج بعد إصابته بوعكة صحية. وأطمئن التونسيين أن رئيس الجمهورية بصدد تلقي كل العناية اللازمة التي يحتاجها من طرف أكفأ الإطارات الطبية. أرجو له الشفاء العاجل واستعادة عافيته في أسرع وقت».

ودعا الشاهد «الجميع إلى الترفّع عن بث الأخبار الزائفة التي من شأنها بثّ البلبلة بين التونسيين».



وفي وقت سابق، قالت الرئاسة في بيان إنّ رئيس الجمهورية تعرض صباح الخميس 27 يونيو 2019 «إلى وعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس».

وفي بيان ثان أوضحت الرئاسة أن «حالته الآن في استقرار ويخضع للفحوصات اللازم».

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وكانت الرئاسة أعلنت الجمعة الفائت أنّ الرئيس الباجي أجرى فحوصات طبية إثر وعكة خفيفة بالمستشفى العسكري بالعاصمة تونس.

وينصّ الدستور التونسي على أنّه في حالة وفاة الرئيس فإن المحكمة الدستورية تجتمع وتقرّ شغور المنصب، ليتولى عندها رئيس البرلمان مهام رئيس الجمهورية في فترة زمنية تمتد في أقصى الحالات 90 يوماً.

وأعلن البرلمان أنّ رئيس مجلس النواب محمد الناصر اجتمع الخميس برؤساء الكتل النيابة.

وأكّد نائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو من حزب النهضة الإسلامي في تصريحات صحفية أنّ «دستورنا واضح في هذه المسألة ولم نتطرق اليها ولا نتمنى التطرق اليها وهذا الأمر لم يقع تداوله».