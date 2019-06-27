«الداخلية التونسية» تعلن حصيلة التفجيرين الإنتحاريين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 يونيو 2019, 02:36 مساء
صورة متداولة لسيارة استخدمت في تفجير انتخاري وسط العاصمة التونسية. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية على موقعها الرسمي ظهر الخميس عن حصيلة العمليتين الإنتحاريتين اللتين نفذتا صباح اليوم وسط العاصمة التونسية.

وأفاد بيان الوزارة عن مقتل رجل أمن وإصابة خمسة بين مدنيين وأمنيين. وقال البيان: «على إثر العملية التي جدت بنهج شارل ديغول بالعاصمة، تُعلم وزارة الداخلية اليوم الخميس 27 جوان 2019 عن إستشهاد عون أمن من بين المصابين الخمسة المدنيين والأمنيين».

ونفذ شابان صباح الخميس عمليتين إنتحاريتين متتاليتين في قلب العاصمة التونسية. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية «أنه على الساعة 10.50 صباحا أقدم شخص على تفجير نفسه بالقرب من دورية أمنية بنهج شارل ديغول بالعاصمة». وأفادت أن العملية «لم تسفر إلا عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف عوني أمن و03 مدنيين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج».

كما أعلنت الدخلية التونسية أن تفجير ثان وقع بعد 10 دقائق على الساعة 11.00 صباحا حيث «فجر شخص نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني».

صورة متداولة لسيارة استخدمت في تفجير انتخاري وسط العاصمة التونسية. (الإنترنت)
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