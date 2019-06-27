الرئاسة التونسية: نقل الرئيس السبسي إلى المستشفى العسكري إثر وعكة صحية

أعلنت الرئاسة التونسية نقل الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، إلى المستشفى صباح الخميس.
وقالت الرئاسة في بيان نشر على موقعها الرسمي أن الرئيس السبسي «تعرض إلى وعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري».
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