الرئاسة التونسية: نقل الرئيس السبسي إلى المستشفى العسكري إثر وعكة صحية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 يونيو 2019, 02:19 مساء
الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. (موقع الرئاسة التونسية)

أعلنت الرئاسة التونسية نقل الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، إلى المستشفى صباح الخميس.

وقالت الرئاسة في بيان نشر على موقعها الرسمي أن الرئيس السبسي «تعرض إلى وعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري».

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