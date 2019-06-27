عمليتان إنتحاريتان متتاليتان يقومان بها شابان في قلب العاصمة التونسية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 يونيو 2019, 12:57 مساء
صورة متداولة لسيارة استخدمت في تفجير انتخاري وسط العاصمة التونسية. (الإنترنت)

شابان ينفذان عمليتين إنتحاريتين متتاليتين في قلب العاصمة التونسية. استهدف الأول سيار شرطة في «باب بحر» بشارع «شارك ديغول» في العاصمة التونسية واستهدف الثاني ثكنة أمنية في منطقة «القرجاني» وسط العاصمة.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية على موقعها الرسمي صباح الخميس «أنه على الساعة 10.50 صباحا أقدم شخص على تفجير نفسه بالقرب من دورية أمنية بنهج شارل ديغول بالعاصمة». وأفادت أن العملية «لم تسفر إلا عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف عوني أمن و03 مدنيين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج».

كما أعلنت الدخلية التونسية أن تفجير ثان وقع بعد 10 دقائق على الساعة 11.00 صباحا حيث «فجر شخص نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني».

وقالت الوزارة أن العملية «أسفرت عن أربع إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعوان الأمن، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج».

تفجيران انتحاريان وسط العاصمة التونسية. (الإنترنت)
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