سلطنة عُمان تعلن عزمها افتتاح سفارة في الأراضي الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 يونيو 2019, 11:31 صباحا
وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي خلال منتدى اقتصادي في البحر الميت بالاردن، في 6 أبريل 2019. (فرانس برس)

أعلنت سلطنة عُمان الأربعاء، عزمها افتتاح سفارة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العُمانية، في خطوة تأتي بينما أعلنت الولايات المتحدة عن طرح خطة سلام من المستبعد أن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.

وقالت الخارجية العُمانية في تغريدة على موقع تويتر، إنه «استمرارًا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة».

وأشارت إلى أن «وفدًا سيتوجه إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية، مقر السلطة الفلسطينية لمباشرة الإجراءات».

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