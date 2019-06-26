مقتل 7 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي بشمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية «استشهاد ضابط شرطة وستة مجندين والقضاء على أربعة إرهابيين في هجوم شنته عناصر إرهابية مسلحة على منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش بشمال سيناء».

ونقل موقع جريدة الأهرام الحكومية بيان الوزارة، حيث ذكر أن «القوات تصدت للهجوم، وأسفرت المواجهات عن استشهاد ضابط وستة مجندين والقضاء على أربعة إرهابيين، انفجر في أحدهم حزام ناسف كان يحمله».

وأكدت الوزارة أنه «تم العثور بحوزتهم على أحزمة ناسفة، وأسلحه آلية، وقنابل يدوية، منوهة بأنه تتم مطاردة العناصر الإرهابية، واتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق».