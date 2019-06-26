الدفاعات السعودية تعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة سكنية

ذكر الناطق باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، أن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران باتجاه منطقة سكنية في خميس مشيط يوم الثلاثاء.

وقال العقيد الركن تركي المالكي في تعليق نقلته وكالة الأنباء السعودية «تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في خميس مشيط»، حسب ما نقلت «رويترز».

وكان تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين قال في وقت سابق يوم الثلاثاء إن الحركة هاجمت مواقع عسكرية ومرابض للطائرات في مطارين بجنوب غرب السعودية.