جمع 110 ملايين دولار لدعم منظمة الأونروا في مؤتمر للمانحين

عجوز فلسطيني يسير أمام مقر لـ«أونروا» في مدينة غزة (فرانس برس- أرشيفية)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء في المنظمة الدولية الثلاثاء، إلى مواصلة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وذلك خلال مؤتمر للمانحين أتاح جمع أكثر من 110 ملايين دولار للوكالة.

وقال غوتيريس «اليوم أطلب بكل تواضع من جميع المانحين الإبقاء على دعمهم للأونروا عند مستوى العام الماضي»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وأضاف «نحن نعرف المخاطر: التعليم لنصف مليون طفل، وثمانية ملايين زيارة إلى منشآت الرعاية الصحية كل عام، وإغاثة طارئة لـ1,5 مليون شخص. في غزة وحدها يعتمد مليون لاجئ فلسطيني على الأونروا للحصول على غذائهم».

من جهته قال المفوض العام لوكالة الأونروا بيار كرانبول، الثلاثاء في تصريح صحفي، أن بلدانًا عدة التزمت الثلاثاء بتقديم أكثر من 110 ملايين دولار إلى الوكالة، مضيفا أنه «مقارنة بالـ40 مليون دولار التي جمعت العام الماضي خلال المؤتمر نفسه فإن الرقم الجديد جيد جدًا».

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وخلال هذا المؤتمر، أعلنت فرنسا أنها «ستخصص 20 مليون يورو للعام 2019، أي ضعف ما ساهمت به للعام 2018».

وردا على سؤال حول ما ساهمت به دول الخليج، تجنب كرانبول، تقديم أرقام إلا أنه قال بأنها «جميعها عبرت عن دعم قوي جدًا للوكالة»، وفق «فرانس برس».

والعام الماضي اعتمدت الأونروا على أموال إضافية من الدول الأعضاء والتوفير الداخلي لتغطية عجز بمقدار 446 مليون دولار. وهذا العام كشفت عن ميزانية بحجم 1,2 مليار دولار، مماثلة للعام الماضي. وحذر غوتيريس أنه إذا لم يتم التعهد بمزيد من الأموال الثلاثاء، فستعود الوكالة إلى حالة العجز بنهاية الشهر.

وتأسست الأونروا عام 1949 لتقديم خدمات التعليم والصحة لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.