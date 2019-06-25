ترامب يعيّن ستيفاني غريشام ناطقة باسم البيت الأبيض خلفًا لسارة ساندرز

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 يونيو 2019, 09:37 مساء
ستيفاني غريشام في حديقة البيت الأبيض، 21 يونيو 2019. (أ ف ب)

عيّن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء ستيفاني غريشام، الناطقة باسم ميلانيا ترامب، متحدّثة باسم البيت الأبيض خلفًا لسارة ساندرز.

وجاء الإعلان عن قرار تعيين غريشام عبر تغريدة لميلانيا، وتحلّ غريشام محل ساندرز التي تعرّضت لانتقادات حادة لقلّة إحاطاتها للصحفيين المكلّفين تغطية أخبار البيت الأبيض، وفق «فراسن برس».

وفي تغريدتها، أعلنت السيدة الأميركية الأولى أن غريشام التي ستتولى منصب المتحدّثة باسم البيت الأبيض ستتولى أيضًا منصب المديرة الإعلامية. وكتبت ميلانيا ترامب على تويتر «يسرّني أن أعلن أن سيتفاني غريشام ستصبح المتحدثة باسم البيت الأبيض والمديرة الإعلامية»، مضيفة «إنها تعمل معنا منذ العام 2015».

وتابعت الأميركية الأولى أنها والرئيس يعتبران غريشام «الشخص الأفضل لخدمة الإدارة والبلاد».

وكان ترامب قد أعلن أنّ ساندرز ستغادر منصبها في نهاية يونيو الجاري، معربًا عن أمله في أن تترشّح يوماً ما لمنصب حاكم ولاية أركنسو، علماً بأنّ والدها مايك هاكابي سبق له وأن شغل هذا المنصب.

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