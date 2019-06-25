ترامب يبحث مع ولي العهد السعودي الأزمة مع إيران

الرئيس الأميركي وولي العهد السعودي (ا ف ب)

يلتقي رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عددًا من قادة العالم على هامش قمة مجموعة العشرين المقررة في اليابان هذا الأسبوع، بينهم الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بويتن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما أفاد مسؤول أميركي لوكالة الأنباء الفرنسية.

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وتجري المحادثات بين ترامب وولي العهد السعودي على وقع تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وتشمل القائمة كذلك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إلى جانب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون.

من جانب آخر، يتوقع أن يتم اللقاء مع الرئيس الصيني السبت، اليوم الثاني من القمة التي ستنعقد في أوساكا. ويحمل هذا الاجتماع أهمية كبيرة بينما يحاول الجانبان التوصل إلى اتفاق تجاري. وبعد قمة مجموعة العشرين، يتوجه الرئيس الأميركي إلى سول.

ولدى سؤاله عما إن كان ترامب يخطط لزيارة المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين، رفض المسؤول التأكيد أو النفي. لكنه أشار إلى أن ترامب «لا يخطط» للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال زيارته إلى آسيا.

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والتقى ترامب وكيم مرّتين حتى الآن في يونيو 2018 بسنغافورة، وفي فبراير 2019 بهانوي.