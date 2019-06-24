السعودية: ندعم أي عملية سياسية تستند لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 يونيو 2019, 01:42 صباحا
وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير. (الإنترنت- أرشيفية)

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أمس الأحد، إن «تحسين وضع الفلسطينيين يجب أن يكون محل ترحيب لكن العملية السياسية المتعلقة بحل الصراع مع إسرائيل بالغة الأهمية».

وقال الجبير في مقابلة مع قناة «فرنسا 24» التلفزيونية، حول المقترحات الأمريكية الخاصة بالشق الاقتصادي من خطة السلام بالشرق الأوسط، «أعتقد أن أي شيء يحسن وضع الشعب الفلسطيني ينبغي أن يكون موضع ترحيب. والآن نقول إن العملية السياسية مهمة للغاية».

وتابع «الفلسطينيون هم أصحاب القرار الأخير في هذا الأمر لأنها قضيتهم ولذلك فإن أي شيء يقبل به الفلسطينيون سيقبله أي أحد آخر»، حسب ما نقلت وكالة «رويترز».

وقال الجبير إن الرياض ستواصل دعم عملية سياسية تستند إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

اقرأ أيضًا.. 50 مليار دولار استثمارات ومليون وظيفة للفلسطينيين و«تسوية غامضة».. تعرف على أبرز ملامح «صفقة القرن»

وتنظّم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 25 و26 يونيو في المنامة، مؤتمراً اقتصادياً يُفترض أن يكون تمهيدًا للمبادرة الدبلوماسية المنتظرة منذ أشهر لحلّ النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

ويهدف مؤتمر البحرين إلى إغراء الفلسطينيين بفرص لتنمية اقتصادية كبيرة في حال أبرم اتفاق سلام مع إسرائيل. وتحتاج إدارة ترامب من أجل تحقيق ذلك، إلى دعم الدول العربية.

وأعلنت الإمارات والسعودية، حليفتا واشنطن، مشاركتهما في المؤتمر. وأكد البيت الأبيض أيضًا مشاركة مصر والأردن والمغرب لكن ما زالت هذه الدول الثلاث التي تجد نفسها أمام قرار حساس، تمتنع عن تأكيد مشاركتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كشف تفاصيل أكبر جريمة سرقة إلكترونية بمصرف التجارة والتنمية
ليبيا
بعد هجوم سبتمبر.. مقر مؤسسة النفط يعود للعمل (فيديو)
ليبيا
«كارنيغي» يرصد أخطاء أميركا وحفتر في الاشتباكات.. والمفاوضات هي المخرج
ليبيا
«مالية الوفاق»: برنامج الإصلاح «مبتور» و 90% من دولارات الحوالات الشخصية تذهب ...
ليبيا
حرب العاصمة لم ترحم أصحاب «الكراسي المتحركة»
ليبيا
«عدم الثقة» والإقصاء يجهضان مبادرات حل الأزمة الليبية
ليبيا
«الوسط» تحاور الملاكم مالك الزناد من بريطانيا
رياضة محلية
الجبير: السعودية تسعى للجمع بين فائز السراج والمشير حفتر
ليبيا
وثائقي ليبي عن «الكرة النسائية» يزين قائمة «ذا غارديان» لأفضل أفلام 2019
ثقافة وفن
تعرف على النائب الجديد للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا
ليبيا
الحرب التجارية تضاعف متاعب الاقتصاد الليبي في 2019
ليبيا
البرلمان الأوروبي يدعو فرنسا وإيطاليا «للعمل سوياً» لإخراج ليبيا من الوضع الراهن
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اعتماد «فياجرا نسائية» جديدة