العسكري السوداني يحسم موقفه من وساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 يونيو 2019, 10:06 مساء
شمس الدين الكباشي الناطق باسم المجلس العسكري. (الإنترنت- أرشيفية)

قال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، الأحد، إنه على إثيوبيا والاتحاد الأفريقي توحيد جهودهما للتوسط بين المجلس وتحالف المعارضة بشأن هيكل الحكومة الانتقالية في البلاد.

وقال الفريق شمس الدين الكباشي الناطق باسم المجلس العسكري، إن «المجلس رفض الاقتراح الإثيوبي الذي قبله تحالف المعارضة يوم السبت ولكنه وافق مبدئيا على خطة الاتحاد الأفريقي»، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز».

ويتضمن المقترح الإثيوبي أن يتألف المجلس السيادي من سبعة مدنيين وسبعة عسكريين مع تخصيص مقعد أو أكثر لشخصية محايدة، وفق «رويترز».

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ويدور خلاف منذ أسابيع بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة بشأن شكل الحكومة الانتقالية السودانية بعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر حسن البشير واعتقله في 11 أبريل. فيما يحاول كل من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والاتحاد الأفريقي التوسط بين الطرفين.

وأنهارت المحادثات بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة عندما اقتحمت قوات الأمن اعتصاما خارج مقر وزارة الدفاع في الثالث من يونيو وقُتل العشرات.

وقال المجلس العسكري إن حملة على المجرمين امتدت إلى مكان الاعتصام ولكن بعض الضباط اعتقلوا بسبب مسؤوليتهم المفترضة عن ذلك.

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