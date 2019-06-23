«صفقة القرن».. معارضة عربية واسعة والبعض يرفض الرفض

كوشنر بسن الرئيس الأميركي دونالد ترامب (يسار) ورئيس الوزاراء الإسرائيل نتانياهو. (الإنترنت)

قوبلت الرؤية الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار خطة أوسع لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني بازدراء ورفض وسخط في العالم العربي، حتى عندما دعا البعض في الخليج إلى منحها فرصة.

وتشمل خطة «السلام من أجل الازدهار»، أو ما عرف إعلاميًا بـ«صفقة القرن»، إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصادات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة. ويبلغ حجم الخطة 50 مليار دولار، ومن المتوقع أن يطرحها جاريد كوشنر صهر ترامب خلال مؤتمر في البحرين هذا الأسبوع، ، وفق تقرير لوكالة «رويترز».

لكن الافتقار إلى حل سياسي، والذي قالت واشنطن إنها ستكشف عنه لاحقًا، أثار رفضًا ليس من الفلسطينيين فحسب ولكن أيضًا في الدول العربية التي تسعى إسرائيل إلى إقامة علاقات طبيعية معها.

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ومن السودان إلى الكويت، استنكر معلقون بارزون ومواطنون عاديون مقترحات كوشنر بعبارات مماثلة بشكل لافت للانتباه مثل «مضيعة هائلة للوقت» و«فاشلة» و«مصيرها الفشل منذ البداية».

وفي حين أُحيطت الخطوط العريضة للخطة السياسية بالسرية، يقول المسؤولون الذين اطلعوا عليها إن كوشنر تخلى عن حل الدولتين، وهو الحل الذي يلقى قبولاً في العالم منذ فترة طويلة ويشمل قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة إلى جانب إسرائيل.

ورفضت منظمة التحرير الفلسطينية خطط كوشنر باعتبارها «كلها وعودًا نظرية» وأصرت على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للصراع. وقالت إنها محاولة لرشوة الفلسطينيين لقبول الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت «رويترز» عن الكاتب المصري جمال فهمي: «الأوطان لا تُباع، حتى مقابل كل أموال العالم... هذه الخطة هي من بنات أفكار سماسرة العقارات لا الساسة. حتى الدول العربية التي تُوصف بأنها معتدلة غير قادرة على التعبير علنًا عن دعمها».

وقال الكاتب بجريدة النهار اللبنانية سركيس نعوم: «هذه الخطة الاقتصادية، مثلها مثل غيرها، لن تنجح لأنها بلا أساس سياسي». ووصف السياسي الأردني جواد العناني حالة الشك واسعة النطاق بعد قراري ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بضم إسرائيل هضبة الجولان.

وقال العناني: «هذا نهج غير متوازن يفترض أن الفلسطينيين هم الجانب الأضعف وهم الذين يمكن أن يستسلموا للضغط بسهولة أكبر... هذه نكسة كبرى للمنطقة بأسرها».

وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان في الأردن، عزام الهنيدي، إن الخطة الاقتصادية تمثل بيع فلسطين تحت راية الازدهار مقابل السلام دون إعادة الأرض، وإن دول الخليج العربي تتحمل الجزء الأكبر من الأموال، مشيرًا إلى أنها صفقة بأموال عربية.

جريمة تاريخية

ستتم مناقشة مقترحات كوشنر الاقتصادية في اجتماع تقوده الولايات المتحدة يومي 25 و26 يونيو. وقاطعت السلطة الفلسطينية الاجتماع ولم يوجه البيت الأبيض الدعوة للحكومة الإسرائيلية.

وكانت جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية، المدعومة من إيران، التي تتمتع بنفوذ كبير على الحكومة، قد وصفت في السابق الخطة بأنها «جريمة تاريخية» يجب وقفها، وفق ما نقلت «رويترز».

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ويعتقد محللون عرب أن الخطة الاقتصادية تمثل محاولة لشراء معارضة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية برشوة قيمتها مليارات الدولارات للدول المجاورة التي تستضيف ملايين اللاجئين الفلسطينيين من أجل دمجهم.

وقال الأستاذ بجامعة كولومبيا صفوان المصري: «من المضلل أن نقول إن هذه الخطة اقتصادية بحتة لأنها لها بعد سياسي له آثار تتعارض مع الطموحات السياسية». وأردف قائلاً وفق ما أوردت «رويترز»: «جزء كبير من الخمسين مليار دولار سيذهب إلى الدول المجاورة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في تلك البلدان».

وبعد قيام إسرائيل في العام 1948، استوعب الأردن وسورية ولبنان معظم اللاجئين الفلسطينيين. وتشير بعض التقديرات إلى أن عددهم يصل الآن إلى نحو خمسة ملايين. وقال مهند الحاج علي، وهو زميل في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت: «أرى أنها ستفشل فشلاً ذريعًا بينما تفيد خصوم الولايات المتحدة في المنطقة» في إشارة إلى إيران.

رفض الرفض

وفي السنوات الأخيرة، دفع تنافس إيران الشديد مع كتلة تقودها السعودية، الصراع العربي الإسرائيلي إلى مكانة أقل أهمية على نحو متزايد. وفي حين رحبت الرياض وحلفاؤها بموقف ترامب الأكثر صرامة ضد طهران، التي تعتبر نفسها حامية للحقوق الفلسطينية، ذكرت «رويترز» أن منتقدين اتهموا السعودية بالتخلي عن الفلسطينيين.

ووسط مخاوف من أنها ستدفعهم إلى قبول خطة أميركية تحابي إسرائيل، أكدت السعودية للحلفاء العرب أنها لن تؤيد أي شيء لا يلبي المطالب الأساسية للفلسطينيين.

وقال علي الشهابي، رئيس المؤسسة العربية التي تدعم السياسات السعودية، إن السلطة الفلسطينية مخطئة في رفض الخطة. وأضاف في تغريدة على «تويتر»: «يجب أن تقبلها وتعمل على وصول المنافع لشعبها ثم تمضي قدمًا بقوة في العمل السلمي... للبحث عن الحقوق السياسية».

وانتقد رجل الأعمال الإماراتي البارز خلف الحبتور رفض الفلسطينيين الذهاب إلى البحرين، قائلاً: «هذه المقاربة... قصيرة النظر في أفضل الأحوال، وانهزامية في أسوأها». وكتب: «لا ضير من الاستماع إلى الطروحات التي ستُقدَّم على طاولة البحث». وحتى في الخليج، لا تلقى خطة كوشنر دعمًا يذكر، كما تذكر «رويترز».

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في المقابل وصفها أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة قطر ماجد الأنصاري، بأنها مضحكة وغير واقعية. وقال الأنصاري: «فكرة الانتقال من الأرض مقابل السلام إلى المال مقابل السلام تمثل إهانة للقضية الفلسطينية... من الواضح جدًا أن فكرة كوشنر تتمثل في دفع أموال مقابل موافقة الفلسطينيين على استيلاء إسرائيل على جميع أراضيهم وعدم تقديم تنازلات للفلسطينيين بشكل أساسي».

وتوقع الباحث الكويتي ميثم الشخص أن تكون واشنطن غير قادرة على تنفيذ الخطة من خلال الدبلوماسية وقد يتعين عليها فرضها بالقوة.

وقال: «أعطى (ترامب) إسرائيل القدس والجولان، وفي كل يوم يقدم لهم هدايا على حساب العرب». وأضاف أستاذ العلوم السياسية الإماراتي عبد الخالق عبد الله إن للفلسطينيين الحق في رفض خطة كوشنر لأنها لا تلبي الحد الأدنى من تطلعاتهم.

وتابع قائلاً: «ليست الخطة مستساغة لدى الجمهور الأوسع في المنطقة. وستكون عملية بيع بثمن بخس لقضية عادلة». وأضاف: «ستواجه دول الخليج صعوبة في فرضها على الفلسطينيين. ستواجه صعوبة في إقناع الفلسطينيين... هذا ليس ما يتوقعه الناس بعد سنوات من الصراع والكفاح».