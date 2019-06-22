قوى الحرية والتغيير السودانية ترد على الوساطة الإثيوبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 يونيو 2019, 04:12 مساء

يلتقي الوسيط الإثيوبي محمود درير، السبت، ممثلي قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي في السودان؛ لمناقشة وثيقة لتحديد الخطوط العريضة لعملية الانتقال السياسية في البلاد.

وأعلن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في وقت متأخر، الجمعة، أنه تسلم الوثيقة التي تمثل «مقترحًا لوثيقة اتفاق إعلان مبادئ حول الترتيبات الانتقالية»، وفق «سكاي نيوز». وأكد التحالف في البيان أن الوثيقة التي تلقتها من الوسيط الإثيوبي قائمة على «حصيلة مشاوراته معنا ومع المجلس العسكري الانتقالي».

وأضاف البيان أن هذه الوثيقة «تخضع الآن للنقاش داخل أجهزة قوى إعلان الحرية والتغيير التي ستلتقي الوسيط الإثيوبي، السبت، لعكس موقفها من المقترح». وكانت المفاوضات توقفت بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير؛ بسبب الأحداث التي صاحبت فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الثالث من يونيو الماضي، وسقط خلالها عشرات القتلى وسط المحتجين.

ولا يزال قادة الاحتجاجات متشددين بموقفهم حول نقاط كانوا اتفقوا عليها مع العسكريين قبل تعليق المفاوضات، كأن يكون ثلثا عدد أعضاء البرلمان الانتقالي من «قوى إعلان الحرية والتغيير». واتفق الطرفان على أن تكون مدة المرحلة الانتقالية ثلاث سنوات يليها نقل الحكم إلى سلطة مدنية.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجبير: السعودية تسعى للجمع بين فائز السراج والمشير حفتر
ليبيا
تعرف على النائب الجديد للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا
ليبيا
الحرب التجارية تضاعف متاعب الاقتصاد الليبي في 2019
ليبيا
البرلمان الأوروبي يدعو فرنسا وإيطاليا «للعمل سوياً» لإخراج ليبيا من الوضع الراهن
ليبيا
سلامة يودع نائبته ويرحب بخليفتها يعقوب الحلو
ليبيا
تنطلق اليوم.. 4 حقائق تميز كأس الأمم الأفريقية عن نسخها السابقة
رياضة عالمية
الشواطئ المفتوحة تهدد حياة الليبيين في مصايف بنغازي
ليبيا
جريدة «الوسط»: «حوار الطرشان» يجهض مبادرات حل الأزمة الليبية
ليبيا
نيويورك تايمز: ترامب وافق على شن ضربات على إيران ثم تراجع
دولى
ثمنها 123 مليون دولار.. تعرف على طائرة التجسس الأميركية التي أسقطتها إيران
عربى
الخارجية الأميركية: ميليشيات ليبية مسلحة تُجند أطفالا بالقوة في صفوفها
ليبيا
السفير الأميركي المرشح: مهمتي الرئيسية وقف إطلاق النار في طرابلس ودعم استئناف ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شكل النوم يساعد في تشخيص الزهايمر مبكرًا