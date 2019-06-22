إصابة أكثر من 79 فلسطينياً بنيران إسرائيلية في قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 يونيو 2019, 01:18 صباحا
فلسطيني يحاول مساعدة فتى تأثر بغاز مسيل للدموع أطلقه جنود إسرائيليون بمنطقة خان يونس جنوب غزة, 21 يونيو 2019, (أ ف ب)

أصيب أكثر من سبعين فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي خلال احتجاجات الجمعة ضمن «مسيرة العودة» قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، بحسب وزارة الصحة.

وقال اشرف القدرة الناطق باسم الوزارة، في بيان «أصيب 79 مواطنا بجروح بينهم مسعفان خلال فعاليات الجمعة الـ63 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضح القدرة أن أحد الجرحى حالته «خطيرة إثر اصابته برصاصة في الصدر» شرق خان يونس في جنوب القطاع.

وشارك عدة آلاف في هذه الاحتجاجات على طول السياج الحدودي الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة الذي يخضع لحصار إسرائيلي مشدد منذ أكثر من عقد.

وذكرت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في مؤتمر صحفي أن «الإدارة الأميركية تريد أن تنفذ مشروع التصفية بأيد وأموال عربية والتاريخ سيكتب عنكم بمداد أسود، إن فلسطين ليست للبيع».

وشددت الهيئة على رفض مؤتمر البحرين الاقتصادي، وأعلنت «إضراباً شاملاً ومسيرات شعبية الثلاثاء والأربعاء رفضا لتصفية القضية ومخرجات مؤتمر البحرين».

ويتجمع آلاف الفلسطينيين منذ 30 مارس 2018 كل يوم جمعة قرب السياج الحدودي مع إسرائيل شرق قطاع غزة ضمن احتجاجات «مسيرات العودة»، ويطالب الفلسطينيون برفع الحصار المفروض منذ 2006 على القطاع، وتثبيت حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم التي نزحوا عنها أو طردوا منها قبل سبعين عاما.

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