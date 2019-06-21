تظاهرتان في الأردن رفضا لـ«صفقة القرن»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 يونيو 2019, 09:02 مساء
تظاهرة في الأردن ضد صفقة القرن, 21 يونيو 2019, (أ ف ب)

شارك نحو ألفي شخص في تظاهرة نظمتها جماعة الإخوان المسلمين في الأردن اليوم الجمعة، رفضا لـ«صفقة القرن» وورشة البحرين التي ستبحث الأسبوع المقبل، جوانب اقتصادية لخطة السلام الأميركية لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وحمل مشاركون في التظاهرة التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني في وسط عمان رايات الجماعة وأعلام الأردن وفلسطين، وسط هتافات «شعب الأردن وفلسطين يرفض صفقة البحرين» و«ولا يهمك فلسطين بعون الله راجعين»، إضافة إلى «بالروح بالدم نفديك يا أقصى»، كما حملوا لافتات كتب على بعضها «تسقط صفقة القرن وورشة البحرين التطبيعية» و«لا لصفقة القرن ولا لمؤتمر البحرين»، و«لن نخون أوطاننا، لا لصفقة القرن».

وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن عزام الهنيدي، في كلمة ألقاها أن مؤتمر البحرين «مؤتمر توطئة وتمرير لصفقة المؤامرة، صفقة القرن».

وأضاف «نقول لترامب (الرئيس الأميركي) رجل الأعمال الفاسد الذي لا يفقه من السياسة شيئا ولا يعي طبيعة المنطقة وشعوبها (...) أوطاننا ليست للبيع والقدس وفلسطين من نهرها إلى بحرها لنا. وفر صفقاتك لنفسك».

ودعا الهنيدي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لمقاطعة مؤتمر البحرين «فهو توطئة لصفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية».

ولم يعلن الأردن رسميا حتى الآن قراره بخصوص المشاركة في مؤتمر البحرين الأسبوع المقبل، رغم إعلان مسؤول في البيت الأبيض أن مصر والأردن والمغرب ستشارك في المؤتمر.

من جانب آخر، تظاهر نحو 300 شخص مساء الجمعة رفضا لـ«صفقة القرن» واجتماع البحرين بالقرب من مبنى السفارة الأميركية في عبدون (غرب عمان) وسط انتشار أمني كثيف، وجاءت التظاهرة بدعوة من أحزاب يسارية.

ويفترض أن تكشف ورشة عمل المنامة التي ستعقد يومي 25 و26 يونيو الجوانب الاقتصادية للخطة الأميركية التي وضعها مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر.

ويقاطع الفلسطينيون ورشة البحرين ويرفضون الخطة الأميركية سلفا، مشيرين إلى أن سلوك الإدارة الأميركية يعكس انحيازا صارخا لإسرائيل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تنطلق اليوم.. 4 حقائق تميز كأس الأمم الأفريقية عن نسخها السابقة
رياضة عالمية
السفير الأميركي المرشح: مهمتي الرئيسية وقف إطلاق النار في طرابلس ودعم استئناف ...
ليبيا
في العدد187: «حوار الطرشان» يجهض مبادرات حل الأزمة و«الدوامات» تهدد مصايف بنغازي
ليبيا
ارتفاع أسعار النفط بعد إسقاط إيران طائرة أميركية مسيرة
اقتصاد
الاتحاد الإفريقي يتراجع عن عقد مؤتمر للمصالحة حول ليبيا في يوليو المقبل
ليبيا
إحالة ساركوزي إلى المحاكمة بتهم فساد تتعلق بقضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية في...
دولى
أربع وصايا وعد محمد صلاح بالتمسك بها أمام شيخ الأزهر
رياضة عالمية
«داخلية المؤقتة» تدرج «الفلاكا - زومبي» ضمن المواد المخدرة
ليبيا
في 4 بلاغات للنائب العام.. مؤسسة النفط تتهم التكبالي بالتحريض
ليبيا
جدل في السعودية بسبب قانون المحافظة على «الذوق العام»
منوعات
«صحة الوفاق»: علاج الليبيين بمركز الحسين لأمراض السرطان في الأردن بالتكلفة ...
ليبيا
«الرئاسي»: الخزانة العامة تتحمل تكلفة حج أسر الشهداء والمصابين.. و2680 دينارًا ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب تلف بطارية سيارتك