توقيف شباب على مشارف مركز الاحتجاجات بالعاصمة الجزائرية

مشاركون في تظاهرة العاصمة الجزائرية (ا ف ب)

أوقفت الشرطة عشرين رجلاً معظمهم من الشبان على مشارف ساحة البريد الكبرى بوسط العاصمة الجزائرية مركز الاحتجاجات الأسبوعية ضد النظام، بحسب ما أفادت مراسلة وكالة «فرانس برس».

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وأُوقف هؤلاء من قبل شرطيين بزي مدني أو ببزات نظامية كانوا منتشرين في محيط الساحة. ولم يكن الموقوفون يحملون يافطات أو أعلامًا. وأخذ الشرطيون بطاقات هويات الموقوفين وهواتفهم النقالة قبل نقلهم في عربات الأمن.

وتحدث شهود عن عمليات توقيف في الشوارع المحاذية منذ الساعة السادسة صباحًا. وقالوا إن عربتين للأمن غادرتا المكان باتجاه مخافر الشرطة وحل محل العربتين غيرهما. ووفق «فرانس برس»، سبق أن أوقفت الشرطة في أيام جمعة سابقة، العديد من الأشخاص قبل إطلاق سراحهم آخر النهار على بعد عدة كيلومترات من وسط العاصمة.

ويتظاهر جزائريون منذ 22 فبراير كل يوم جمعة بكثافة في الشوارع خصوصًا في العاصمة، للمطالبة بتغيير «النظام» السياسي للبلاد. وكانت الشرطة متسامحة حتى الآن مع المتظاهرين وتكتفي إزاء كثافتهم بالعمل على احتوائهم في مربع محدد. وكانت التظاهرات محظورة تمامًا في العاصمة الجزائرية منذ 2001.

وتلقت قوات الأمن تعليمات للتأكد من عدم رفع المحتجين رايات أخرى غير العلم الوطني الجزائري، في إشارة خصوصًا إلى الراية الأمازيغية.

وقال سعيد بن طاهر (65 عامًا) أنه سيتظاهر «لأول مرة مع راية أمازيغية وهي جزء من الهوية الجزائرية» إضافة إلى العلم الوطني. واعتبر فتحي وهو سائق سيارة أجرة خمسيني أن «مسألة العلم هذه غايتها تقسيم الشعب. شخصيًا أتظاهر حاملاً العلم الجزائري فقط».

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ويرى كريم الذي كان إلى جانبه أنه «يجب أن نكون موحدين لنحصل على الديمقراطية، باقي (القضايا) يسهل حلها لاحقًا في دولة قانون». ومع بداية صباح الجمعة لم يكن هناك على شرفات وسط العاصمة إلا العلم الوطني الجزائري.