بسبب الحوثيين.. برنامج الأغذية العالمي يعلّق إرسال المساعدات إلى اليمن

يمنيون يتسلمون مساعدات غذائية. (الإنترنت- أرشيفية)

أعلن برنامج الأغذية العالمي، أمس الخميس، «تعليق إرسال مساعدات غذائية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المتمرّدين الحوثيين في اليمن بسبب خطر الاستيلاء عليها من قبل أفراد يسعون للتربّح على حساب المحتاجين».

وقال البرنامج في بيان، إنّ «القرار اتّخذ بوصفه الحلّ الأخير بعد توقّف مفاوضات مطوّلة بشأن الاتفاق على إدخال ضوابط لمنع تحويل مسار الأغذية بعيداً عن الفئات الأشد احتياجًا»، حسب ما ذكرت «فرانس برس»..

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هدّد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بوقف توزيع المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب مخاوف من وقوع «اختلاسات» وعدم إيصال المساعدات لأصحابها.