السعودية تحذر إيران من «دفع الثمن»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 يونيو 2019, 08:48 مساء

حذر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، «إيران من دفع الثمن إذا استمرت في سياساتها العدائية»، منددًا بما أسماه «تكثيف الأنشطة الإيرانية في الخليج».

وقال الجبير في مؤتمر صحفي في لندن الخميس، إنه «سيكون هناك ثمن يتعين على إيران دفعه إذا واصلت سياساتها العدائية».

وردًا على سؤال عن تدخل عسكري سعودي محتمل في خليج عمان، حيث هوجمت ناقلتان في 13 الشهر الحالي، رفض الجبير «الحديث عن خطوط حمراء»، كما رفض فكرة «إجراء محادثات مع طهران».

وقال الجبير، «نريد أفعالا لا أقوالا، كنا نتحدث طوال نحو 40 عاما مع إيران وهذا لم يسفر عن شيء».

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