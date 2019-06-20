إسقاط طائرة درون حوثية أطلقت نحو جازان السعودية

أعلن التحالف العربي في اليمن، إسقاط قوات الدفاع الجوي السعودي طائرة درون أطلقتها الميليشيات الحوثية، مساء الخميس، نحو جازان.

وصرح الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء اليوم عند الساعة (20:40) بالتوقيت المحلي من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه جازان»، حسب ما ذكرته قناة العربية السعودية.

وأوضح المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية غير المسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات».

وأكد المالكي «نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».