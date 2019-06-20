اعتقال لاجئ سوري في أميركا بتهمة التخطيط لمهاجمة كنيسة

مقر المباحث الفدرالية في العاصمة الأميركية واشنطن، (ا ف ب)

أعلنت وزارة العدل الأميركية، القبض على لاجئ سوري أمس الأربعاء؛ للاشتباه في تخطيطه لاعتداء ضد كنيسة في بنسلفانيا باسم تنظيم داعش، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ونشرت الوكالة بيانًا من مساعد وزير العدل الأميركي، جون ديمرز، جاء فيه أن اللاجئ السوري، ويدعى، مصطفى مصعب العويمر، 21 عامًا، وصل إلى الولايات المتحدة في أغسطس 2016، وكان ينوي استهداف كنيسة في أحد أحياء بيتسبرغ.

وأضاف البيان نقلًا عن مسؤول في قسم مكافحة الإرهاب بمكتب التحقيقات الفيدرالي، مايكل ماكغاريتي، أن وثائق «تظهر تخطيط العويمرلتنفيذ الهجوم»، مشيرًا إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يأخذ التهديدات ضد الكنائس والمؤسسات الدينية الأخرى بأقصى جدية.

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ويُزعم أن المشتبه به سلم وثائق حول صناعة واستخدام المتفجرات لرجل كان يعتقد أنه متعاطف مع «داعش»، ليتبين بعد ذلك أنه عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي.