تحالف «الحرية والتغيير» يدعو لتظاهرات ليلية جديدة في السودان

دعا تحالف «الحرية والتغيير» المنظم للاحتجاجات في السودان أنصاره للمشاركة في تظاهرات ليلية جديدة في ارجاء البلاد تنديدا بـ«المجزرة» التي تعرض لها المحتجون خلال فض اعتصام الخرطوم مطلع الشهر الجاري.

وفرّق مسلحون يرتدون ملابس عسكرية اعتصاما لآلاف المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في 3 يونيو ما أدى الى مقتل العشرات وإصابة المئات، وفق «فرانس برس».

وبدأ المحتجون اعتصامهم في 6 أبريل لمطالبة الجيش بإطاحة الرئيس الأسبق عمر البشير قبل أن يستمروا لأسابيع للضغط على المجلس العسكري الذي عزل البشير، لتسليم السلطة لحكومة مدنية. وجاء تفريق الاعتصام بعد انهيار المفاوضات بين التحالف والمجلس العسكري حول الجهة التي ينبغي أن تترأس الحكومة الانتقالية.

ومذاك، قتل 128 شخصا معظمهم يوم فض الاعتصام، حسب ما أعلنت لجنة الاطباء المقربة من المحتجين. الا ان وزارة الصحة اعتبرت أن الحصيلة في ذلك اليوم بلغت 61 قتيلا فقط في ارجاء البلاد. واتهم المحتجون وشهود عيان «قوات الدعم السريع» التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو بتنفيذ الحملة الأمنية الدامية ضد المتظاهرين.

ودعا تحالف «الحرية والتغيير» أنصاره، اليوم، لتنظيم تظاهرات ليلية حسب «جدول زمني» نشره لهذا الاسبوع. وقال إن التظاهرات المقرر أن تبدا الثلاثاء في أحياء العاصمة والاقاليم الأخرى تهدف إلى «المطالبة بالسلطة المدنية وادانة مجازر 3 يونيو»، كما أشار لتنظيم تظاهرات ليلية يومي الاربعاء والخميس.

وجاء في البيان «ندعو جماهير شعبنا في الاحياء والفرقان والمدن وفي كل أصقاع الوطن الحبيب لطباعة الجدول وتوزيعه». ومن المتوقع أن تستأنف المحادثات بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري بعد وساطة قام بها رئيس الوزراء الاثيوبي آبي احمد، لكن دون تحديد موعد لها بعد.

من جهته، قال القيادي في حركة الاحتجاج محمد ناجي القاسم في مؤتمر صحافي «نرحب بالوساطة الأثيوبية». وندّد القاسم بـ«الفظائع التي ارتكبت من قبل القوات النظامية التابعة للمجلس العسكري». وأضاف أن هناك «12 حالة اغتصاب موثقة» كما اتهم القوات بـ«القتل العمد» و«القاء جثث (المتظاهرين) في نهر النيل».