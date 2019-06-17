تحالف «الحرية والتغيير» يدعو لتظاهرات ليلية جديدة في السودان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 يونيو 2019, 10:17 مساء

دعا تحالف «الحرية والتغيير» المنظم للاحتجاجات في السودان أنصاره للمشاركة في تظاهرات ليلية جديدة في ارجاء البلاد تنديدا بـ«المجزرة» التي تعرض لها المحتجون خلال فض اعتصام الخرطوم مطلع الشهر الجاري.

وفرّق مسلحون يرتدون ملابس عسكرية اعتصاما لآلاف المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في 3 يونيو ما أدى الى مقتل العشرات وإصابة المئات، وفق «فرانس برس».

وبدأ المحتجون اعتصامهم في 6 أبريل لمطالبة الجيش بإطاحة الرئيس الأسبق عمر البشير قبل أن يستمروا لأسابيع للضغط على المجلس العسكري الذي عزل البشير، لتسليم السلطة لحكومة مدنية. وجاء تفريق الاعتصام بعد انهيار المفاوضات بين التحالف والمجلس العسكري حول الجهة التي ينبغي أن تترأس الحكومة الانتقالية.

ومذاك، قتل 128 شخصا معظمهم يوم فض الاعتصام، حسب ما أعلنت لجنة الاطباء المقربة من المحتجين. الا ان وزارة الصحة اعتبرت أن الحصيلة في ذلك اليوم بلغت 61 قتيلا فقط في ارجاء البلاد. واتهم المحتجون وشهود عيان «قوات الدعم السريع» التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو بتنفيذ الحملة الأمنية الدامية ضد المتظاهرين.

ودعا تحالف «الحرية والتغيير» أنصاره، اليوم، لتنظيم تظاهرات ليلية حسب «جدول زمني» نشره لهذا الاسبوع. وقال إن التظاهرات المقرر أن تبدا الثلاثاء في أحياء العاصمة والاقاليم الأخرى تهدف إلى «المطالبة بالسلطة المدنية وادانة مجازر 3 يونيو»، كما أشار لتنظيم تظاهرات ليلية يومي الاربعاء والخميس.

وجاء في البيان «ندعو جماهير شعبنا في الاحياء والفرقان والمدن وفي كل أصقاع الوطن الحبيب لطباعة الجدول وتوزيعه». ومن المتوقع أن تستأنف المحادثات بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري بعد وساطة قام بها رئيس الوزراء الاثيوبي آبي احمد، لكن دون تحديد موعد لها بعد.

من جهته، قال القيادي في حركة الاحتجاج محمد ناجي القاسم في مؤتمر صحافي «نرحب بالوساطة الأثيوبية». وندّد القاسم بـ«الفظائع التي ارتكبت من قبل القوات النظامية التابعة للمجلس العسكري». وأضاف أن هناك «12 حالة اغتصاب موثقة» كما اتهم القوات بـ«القتل العمد» و«القاء جثث (المتظاهرين) في نهر النيل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرقابة على الأغذية: عينات «الدلاع» مطابقة للمواصفات
ليبيا
تراجع الصادرات الإيرانية إلى ليبيا بنسبة 68.8%
ليبيا
قرارات هامة لبناء أجسام المنطقة الشرقية
رياضة محلية
كاركاتير خيري - إجماع عالمي .. لا للحل العسكري في ليبيا!
كاريكاتير
8.736 مليار دولار مبيعات النقد في 8 أشهر والرسوم عليها 22.06 مليار دينار
ليبيا
وزارة المالية تطالب «المركزي» بإيجاد آلية توفير النقد الأجنبي لصغار التجار
ليبيا
«أملاك طبرق» تقرر إعادة ممتلكات أسرة الملك إدريس بينها 24 هكتارا مشغولة من رئيس ...
ليبيا
ننشر أبرز بنود مبادرة السراج لحل الأزمة السياسية في ليبيا
ليبيا
مبادرة السراج: ملتقى وطني ليبي لوضع خارطة طريق للانتخابات قبل نهاية 2019
ليبيا
مواعيد وملاعب مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019
رياضة محلية
فيتنام تعطي إشارة الانطلاق لتسليم أول سيارة مصنعة محليًا
دولى
سلامة: تقييم المجتمع الدولي بات أكثر واقعية وأتوقع قرارًا أمميًا قريبًا بشأن ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أميركي يطارد أحجارًا قمرية إحداها اختفت في ليبيا