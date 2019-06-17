مبعوث ترامب يلمّح إلى احتمال تأجيل الإعلان عن صفقة القرن

مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات. (فرانس برس)

ألمح مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الاوسط جيسون غرينبلات الأحد، إلى احتمال إرجاء الكشف عن خطة السلام التي يعدها البيت الأبيض للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني، مرة جديدة إلى مطلع نوفمبر.

وقال غرينبلات في مقابلة مع جريدة «جيروزاليم بوست»، «أعتقد أن المنطق يفرض علينا إذا ما أردنا الانتظار حتى تشكيل حكومة (اسرائيلية) جديدة، يجب علينا بالفعل أن ننتظر لفترة قد تمتد حتى 6 نوفمبر»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وكانت إدارة ترامب قد أرجأت سابقا تقديم خطّتها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في 9 أبريل، لكن الانتخابات لم تفض إلى تشكيل حكومة، وقد تم تحديد 17 سبتمبر موعدا لإجراء الانتخابات الجديدة.

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ومن المحتمل أن تتشكل حكومة جديدة في أوائل نوفمبر بعد اختيار رئيس وزراء واجراء مفاوضات لتشكيل ائتلاف.

وقال غرينبلات في المقابلة التي أجريت في نيويورك وبثت على شبكة الإنترنت، إنه «ليس سرا القول أن الانتخابات الاسرائيلية وضعت بالتأكيد فكرة جديدة في أذهاننا».

وأضاف أنه «لو لم يتم الاعلان عن انتخابات جديدة، ربما كنا نشرنا» تفاصيل الخطة خلال الصيف، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب قد أرجأت بالفعل عرض الخطة إلى ما بعد شهر رمضان الذي انتهى أوائل يونيو.

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وتنظم إدارة ترامب مؤتمرا في وقت لاحق من هذا الشهر في البحرين حول الجوانب الاقتصادية لخطة السلام.

وتقاطع القيادة الفلسطينية المؤتمر، وكانت قد قطعت علاقاتها مع واشنطن بسبب ما تعتبره تحيزا من جانب الإدارة لإسرائيل.