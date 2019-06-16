مقتل عشرة أشخاص في حرائق اجتاحت حقولاً للقمح في شمال شرق سورية

رجال يحاولون إطفاء النيران التي تلتهم حقول قمح في محافظة الحسكة في شمال شرق سورية (ا ف ب)

تسببت حرائق نشبت في عدد من حقول القمح في شمال شرق سورية ورجح مسؤولون أكراد أن تكون «مفتعلة»، بمقتل عشرة أشخاص على الأقل في اليومين الأخيرين، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

وقُـتل الضحايا العشر، ونصفهم مدنيون بينما كانوا يحاولون، وفق المرصد، إخماد عدد من الحرائق امتدت من شرق مدينة القامشلي حتى ريف مدينة الحسكة، اندلعت منذ يوم السبت ولا تزال مستمرة.

وقال الناطق باسم الهلال الأحمر الكردي كمال درباس لـ«فرانس برس»، الأحد، إن الحرائق تسببت بإصابة خمسة أشخاص آخرين بحروق بدرجات متفاوتة. وأوضح أن «الناس حاولوا إطفاء الحريق في الحقول وتمت محاصرتهم من قبل النيران، متسببة بحالات اختناق ووفاة».

واندلعت حرائق في مناطق سورية عدة خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصًا في مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية في شمال شرق البلاد. وتبنى تنظيم الدولة «داعش» تنفيذ عدد منها.

ودعا مسؤولون أكراد قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، إلى مساعدتهم للسيطرة على تلك الحرائق التي اقتربت من آبار ومحطات النفط.

وقدر الرئيس المشترك لهيئة الزراعة والاقتصاد في الإدارة الذاتية الكردية سلمان بارودو لـ«فرانس برس» الأحد، «حجم المساحة المحترقة حتى الآن بـ350 ألف هكتار» في محافظة الحسكة.

ورجح أن تكون هذه الحرائق «مفتعلة» من جهات لم يسمها، هدفها «خلق فتنة بين الناس ومحاربة الإدارة الذاتية» في شمال شرق سورية.

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واتهمت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، السبت، قوات سورية الديمقراطية بالوقوف خلف إضرام النيران في حقول الحسكة، معتبرة أنها «تعمد إلى افتعال الحرائق للضغط على المزارعين لمنعهم من تسليم محاصيلهم إلى مراكز الحبوب» التابعة للحكومة.

وتتنافس الإدارة الذاتية الكردية والحكومة السورية هذا الموسم على شراء محاصيل القمح الوفيرة هذا العام من المزارعين في محافظة الحسكة.

ويعول الطرفان على القمح، وفق محللين، لأهميته في تحديد سعر مقبول لرغيف الخبز، بما يسد احتياجات السكان في مناطق سيطرة كل منهما، وللحفاظ على السلام في مختلف أرجاء البلاد خلال المرحلة المقبلة.

وينتقد المزارعون سعي كل من السلطات الكردية والحكومية إلى التحكم بمواردهم. ويعزو عدد منهم أسباب اندلاع الحرائق إلى حالات «انتقام» عدا عن انخفاض جودة الوقود والإهمال.

واندلعت، السبت، حرائق مماثلة في حقول زراعية في عدد من قرى ريف حماة الشمالي في وسط البلاد، أوردت وكالة «سانا» أنها ناجمة عن «اعتداء إرهابي بالقذائف الصاروخية».

وتخوض القوات الحكومية معارك عنيفة ضد فصائل إسلامية ومتطرفة على رأسها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا) في ريف حماة الشمالي المحاذي لمحافظة إدلب في شمال غرب البلاد.

وتشهد سورية نزاعًا داميًا تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دمارًا هائلاً في البنى التحتية وأدى الى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.