مقتل 16 شخصًا خلال هجمات في كينيا والصومال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 يونيو 2019, 09:18 صباحا
أفراد يتبعون حركة الشباب الصومالية المتطرفة، (الإنترنت: أرشيفية)

قتل 16 شخصًا في كينيا والصومال، خلال هجمات نفذتهما حركة الشباب الصومالية المتطرفة، أمس السبت، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلنت الحركة، في بيان، مسئوليتها عن الهجوم بقنبلة الذي استهدف أفراد من الشرطة الكينية، ما أسفر عن مقتل ثمانية منهم، مشيرة إلى اختطاف 3 آخرين.

وتسيطر قوات من الجيش الكيني على مناطق جنوب الصومال محاذية للحدود بين البلدين منذ 2011، وتمكنت القوات الكينية بالتعاون مع جماعات صومالية مسلحة متحالفة معها من انتزاع السيطرة على تلك المنطقة من يد حركة الشباب.

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وفي مقديشو، نفذت حركة الشباب تفجيرين، الأول نجم عن سيارة ملغومة في تقاطع مزدحم يعرف باسم «كيه 4»، لكن لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين، بحسب ما نقلته الوكالة على لسان مسئول أمني صومالي.

وفيما قال عبد القادر عبد الرحمن، مدير خدمة أمين للإسعاف، إن الانفجار الثاني أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة آخر.

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