بن سلمان: قتل خاشقجي جريمة مؤسفة غير مسبوقة في تاريخ المملكة

اعتبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع جريدة «الشرق الأوسط»، نشرت الأحد، أنّ جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي يجري استغلالها سياسياً من قبل أطراف لم يحدّدها، داعياً «هذه الأطراف إلى التوقّف عن ذلك».

وقال وليّ العهد «هذه جريمة مؤلمة جداً، ولم يسبق حصول مثل هذه الجريمة في تاريخ المملكة (...) وقد قمنا في المملكة بالإجراءات اللازمة، سواء من خلال المسار القضائي لمحاسبة كل المشاركين في هذه الجريمة، أو من خلال اتخاذ الإجراءات التنظيمية لمنع حصول مثل هذه الجريمة المؤسفة مستقبلاً»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

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وأضاف أنه «بكلّ أسف المتّهمون بارتكاب الجريمة هم موظفون حكوميون، ونسعى لتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل كامل. وعلى أي طرف يسعى لاستغلال القضية سياسياً، أن يتوقف عن ذلك ويقدّم ما لديه من أدلة للمحكمة في المملكة».

وخاشقجي الذي كان ينشر في جريدة «واشنطن بوست» مقالات معارضة لسياسات ولي العهد قتل في 2 أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في تركيا في عملية نفّذها «عناصر خارج إطار صلاحياتهم»، بحسب السعودية. ولم يعثر بعد على جثته.

وتحاكم السعودية مسؤولين رفيعي المستوى على خلفية هذه القضية، بينهم نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري.

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وقال ولي العهد ردّاً على سؤال حول تصريحات إردوغان ومسؤولين أتراك آخرين إنّ «المملكة (...) تسعى لأن تكون علاقاتها قوية مع كل الدول الإسلامية، بما فيها تركيا، وهذا أمر مهم لمصلحة المنطقة».

وتابع «نحن ماضون في تحقيق هذه الأهداف من دون التفات لما يصدر من البعض لأسبابهم الداخلية التي لا تخفى على أحد».