السودان: ضلوع ضباط في فض الاعتصام دون أوامر القيادة.. وتأجيل إعلان نتيجة التحقيق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 يونيو 2019, 11:52 مساء
الناطق الرسمي باسم لجنة التحقيق العسكرية، العميد حقوقي عبد الرحيم بدر الدين عبد الرحيم. (الإنترنت)

أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، تأجيل إعلان نتائج التحقيق في عملية فض اعتصام مقر القيادة العامة بالخرطوم الذي وقع في الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري.

وكشف الناطق الرسمي باسم لجنة التحقيق العسكرية، العميد حقوقي عبد الرحيم بدر الدين عبد الرحيم، في بيان متلفز مساء السبت، ضلوع عدد من الضباط السودانيين في عملية فض الاعتصام دون أوامر من القيادة، حسب ما ذكرت «قناة العربية».

وكان التلفزيون السوداني الرسمي أعلن، في وقت سابق السبت، ترقبه بث بيان مهم من قبل لجنة التحقيق العسكرية بشأن نتائج التحقيق حول فض اعتصام مقر القيادة في الخرطوم مطلع الشهر الجاري.

وكان الناطق باسم المجلس العسكري، الفريق ركن شمس الدين كباشي، أعلن خلال مؤتمر صحفي للجنة السياسية بالمجلس، الخميس، أن المجلس الانتقالي عقد اجتماعًا حضره القادة العسكريون ورئيس القضاة والنائب العام؛ للاتفاق على فض الاعتصام وتنظيف منطقة كولومبيا المجاورة، إلا أن العملية انحرفت عن مسارها.

 

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