اعتراض صاروخ باليستي في سماء أبها السعودية

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم السبت، صاروخًا باليستيًّا في سماء أبها جنوب غرب السعودية، حسب ما أفادت قناة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني.

في المقابل، نقلت وكالة «رويترز»، عن تلفزيون «المسيرة»، التابع لحركة الحوثي في اليمن، شن هجمات بطائرات مسيَّرة على مطاري جازان وأبها في السعودية، مضيفًا أن المطارين خرجا من الخدمة.

وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت، أمس الجمعة، من اعتراض وإسقاط خمس طائرات دون طيار مسيًّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.