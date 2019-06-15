تشكيل حكومة «تصريف أعمال» بالسودان خلال أسبوعين

الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن شمس الدين كباشي بعد مؤتمر صحافي في الخرطوم (رويترز)

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان،عن تشكيل حكومة تصريف أعمال في البلاد خلال أسبوعين، وفق ما نقلته وسائل إعلام سودانية، السبت.

وذكرت مصادر محلية أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان سيعلن عن حكومة تصريف الأعمال «سواء تم الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير أو لا»، بشأن إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، وفق موقع «سكاي نيوز».

وأكد الناطق باسم المجلس أن أعضاءه لديهم خيار الدعوة إلى انتخابات مبكرة، مضيفا أنه تم إرجاء الدعوة للانتخابات من أجل إتاحة الفرصة لجهود الوساطة. واتسعت هوة الخلاف بين المجلس الانتقالي العسكري في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، لا سيما بعد إعلان المجلس إحباط محاولات انقلاب، في حين نفت قوى الحرية والتغيير التورط فيها.

وتطالب حركة الاحتجاج بنقل السلطة إلى حكومة مدنية، وأجرت عدة جولات من المفاوضات مع المجلس العسكري من أجل انتقال سلمي للسلطة، إلا أنها تعثرت أكثر من مرة.

الأمين العام للجامعة العربية

ويقوم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الأحد، بزيارة إلى السودان، حيث يلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي وقيادات من حركة الاحتجاج، حسبما أعلن المتحدث الرسمي باسم الجامعة، السبت.

وهذه هي أول زيارة يقوم بها الأمين العام للجامعة العربية إلى السودان، منذ عزل الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي، على وقع احتجاجات حاشدة ضده. وبعد وساطة قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وافق المحتجون على عقد مباحثات جديدة مع المجلس العسكري، وقرروا تعليق عصيان مدني استمر 3 أيام احتجاجا على فض اعتصامهم بالقوة.

ودخلت الولايات المتحدة كذلك على خط الوساطات في السودان. والتقى المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان دونالد بوث، ومساعد وزير الخارجية المكلف بشؤون أفريقيا تيبور ناج، رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، الخميس الماضي، في محاولة لحل الأزمة.