غوتيريس يؤيد تحقيقًا حول الهجمات على ناقلات النفط في الخليج

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 يونيو 2019, 08:23 مساء
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش يتحدث خلال أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ. (فرانس برس)

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الجمعة، إجراء تحقيق لتحديد المسؤولين عن سلسلة هجمات استهدفت ناقلات نقط في الخليج، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب في المنطقة.

وبعد أن اتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلف الهجمات اقترح غوتيريس إجراء تحقيق عبر هيئة مستقلة، مؤكدًا أنه «من المهم للغاية أن نعرف الحقيقة. من المهم للغاية تحديد المسؤوليات».

وتابع «بوضوح يمكن فعل ذلك فقط إذا كانت هناك هيئة مستقلة تتحقق مما حدث». لكن غوتيريس قال إنّه ليس بوسعه إطلاق هكذا تحقيق، مشيرًا إلى أنّ ذلك من اختصاص مجلس الأمن.

بدروها، ناقشت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري دي كارلو أزمة الخليج مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على هامش مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة بشكيك في قرغيزستان، بحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة.

وصباح الخميس، تعرضت ناقلة النفط المملوكة لشركة «كوكوكا كوراجوس» اليابانية للملاحة وناقلة «فرونت ألتير» المملوكة لمجموعة «فرونتلاين» النرويجية لانفجارات غامضة بعد مرورهما من مضيق هرمز.

تأتي الحادثة الجديدة، الثانية ضد ناقلات نفط في غضون شهر في المنطقة الاستراتيجية، وسط تصاعد مستمر للتوتر بين طهران وواشنطن التي وجهت أصابع الاتهام لإيران بعد تعرّض أربع سفن بينها ثلاث ناقلات نفط لعمليات «تخريبية» قبالة دولة الإمارات في 12 مايو الفائت.

ونشر الموقع الإلكتروني للقيادة الوسطى في الجيش الأميركي مقطع فيديو قال إنه يظهر طاقم زورق دورية إيرانية يزيل شيئًا من جسم سفينة تتطابق علاماتها مع صور الأرشيف والفيديو الخاصة بناقلة النفط المملوكة لشركة «كوكوكا كوراجوس» اليابانية للملاحة.

وتحدث غوتيريس للصحفيين بعد لقائه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الذي حضّ إيران على "الحذر وتغيير مسارها لأنها تدفع الجميع نحو مواجهة لن تترك أحدًا بسلام".

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