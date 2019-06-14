شركة مالكة لإحدى ناقلات النفط بحادث خليج عمان: لا نعتقد أن السبب لغم بحري

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 يونيو 2019, 12:20 مساء
صورة من وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إيسنا» تظهر ناقلة نفط نروجية تشتعل النار فيها في 13 يونيو 2019. (أ ف ب)

قال يوتاكا كاتادا، رئيس شركة كوكوكا مارين اليابانية للشحنة المالكة لناقلة النفط كوكوكا كوريجوس، إنه لا يعتقد أن الحادث الذي تعرضت له السفينة في بحر عمان ناجم عن لغم بحري.

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وأوضح كاتادا، في مؤتمر صحفي وفق ما نقلت «سي إن إن»: «لا أعتقد أن هناك إمكانية لهجوم عبر لغم إذ أن منطقة الهجوم كانت فوق خط الإبحار (الخط الذي يفصل ما تغمره المياه عن باقي جسد السفينة)»، متطرقًا إلى شهادة بحار كان على متن السفينة ورأي الانفجار الثاني ورؤية «شظية طائرة».

ولم يعلق كاتادا على مقطع الفيديو الذي نشرته البحرية الأميركية والتي قالت إنه يظهر زورقًا تابعًا للحرس الثوري الإيراني قرب جسد السفينة في محاولة «لنزع لغم لم ينفجر»، وذلك بعد تحميل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إيران مسؤولية ما وقع لناقلتي النفط في خليج عمان، وهو ما نفته إيران عبر البعثة الرسمية لها في الأمم المتحدة.

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ولفت كاتادا إلى أن ناقلة النفط يتم قطرها إلى سواحل خور فكان في الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا على أنه لا توجد أي خطط لإلغاء العمليات على الخط البحري في خليج عُمان باعتباره في غاية الأهمية بالنسبة لخطوط إمداد اليابان من الطاقة.

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