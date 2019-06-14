بالفيديو.. البحرية الأميركية تكشف عن فيديو تقول إنه يدين إيران بهجوم بحر عمان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 يونيو 2019, 12:00 مساء
صورة نشرتها القيادة المركزية للجيش الأمريكي تظهر الأضرار التي لحقت السفينة كوكاكا (ا ف ب)

كشفت البحرية الأميركية عن مقطع فيديو، قالت إنه يظهر زورقًا تابعًا للحرس الثوري الإيراني قرب جسد ناقلة النفط اليابانية التي استهدفت وأخرى نرويجية في بحر عمان.

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وأعلن الجيش الأميركي، الجمعة، توجيه مدمرة إلى مكان الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان، مؤكدًا استعداده للدفاع عن المصالح الأميركية بما فيها حرية الملاحة. وقالت البحرية الأميركية إن مقطع الفيديو يوثق محاولة الزورق الإيراني «نزع لغم لم ينفجر».

كما حمّل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إيران مسؤولية ما وقع لناقلتي النفط في خليج عمان، وهو ما نفته إيران عبر البعثة الرسمية لها في الأمم المتحدة. وصرح رئيس الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية التي استهدفها هجوم على الأرجح في بحر عمان، الجمعة، أن بحارة السفينة رأوا «جسمًا طائرًا» قبل وقوع انفجار ثان على متنها.

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وأوضح يوتاكا كاتادا رئيس «شركة كوكوكا سانجيو» للملاحة للصحفيين، وفق ما نقلت «فرانس برس»، أن «أفراد الطاقم قالوا إنهم ضربوا بجسم طائر. قالوا إنهم رأوه بأعينهم».

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