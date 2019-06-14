قرقاش: الاعتداء على ناقلتي النفط بخليج عمان ومطار أبها «تصعيد خطير»

وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش. (الإنترنت)

اعتبر وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن الاعتداء على ناقلات النفط في خليج عمان ومطار أبها السعودي أمس «تصعيد خطير».

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»، إن «‏الاعتداء اليوم على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة تطور مقلق وتصعيد خطير، ويستدعي تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي».

وأضاف «الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر».

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واستهدف هجوم، أمس الخميس، ناقلتي نفط داخل مياه بحر عُمان، وحمّلت الولايات المتحدة، إيران مسؤولية الهجوم لكن الأخيرة قالت إن تزام الهجوم مع زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى طهران أمرًا «مثيرًا للشبهات»، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، بالاعتداءات على ناقلتي النفط وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ودعا لتقصي الحقائق وتحديد الجهة المسؤولة عن الحادث.

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أما مطار أبها، تعرض لهجوم بـ«مقذوف» أطلقه المتمردون الحوثيون اليمنيون أسفر عن إصابة 26 مدنيًا من جنسيات مختلفة بجروح.