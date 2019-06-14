الجبير: السعودية تتفق مع أمريكا في مسؤولية إيران عن هجوم خليج عمّان

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الخميس، إن «السعودية تتفق مع الولايات المتحدة في أن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان».

وأضاف الجبير لشبكة «سي إن إن» الأميركية، إنه «ليس لدينا سبب يدعونا للاختلاف مع وزير الخارجية (مايك بومبيو)، نحن نتفق معه، إيران لها تاريخ في ذلك»، حسب ما نقلت «رويترز».

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وفي وقت سابق الخميس، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم مفاده بأن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان.