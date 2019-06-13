لحظة استهداف مطار أبها السعودي -فيديو

الأضرار التي خلفها الهجوم على مطار أبها. (فرانس برس)

نشرت جريدة «الشرق الأوسط» السعودية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطعًا مصورًا للحظة تعرض مطار أبها الدولي (جنوب السعودية) للهجوم من قبل ميليشيا الحوثي فجر أمس الأربعاء، سجلته كاميرات المراقبة بالمطار.

وأصيب 26 مدنيًا من جنسيات مختلفة بجروح في انفجار «مقذوف» أطلقه المتمردون الحوثيون اليمنيون على مطار أبها في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، وفق ما أفاد التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن.

وتعهد «التحالف» برد صارم ضد الميليشيات الحوثية، وقال المتحدث باسمه العقيد الركن تركي المالكي: «سنتخذ إجراءات صارمة، عاجلة وآنية، لردع هذه الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران، بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين».