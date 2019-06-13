تركيا تنفي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في إدلب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 يونيو 2019, 12:45 مساء

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، اليوم الخميس إنه «ليس ممكنًا» القول إنه تمّ التوصل إلى وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب شمال غرب سورية، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال تشاوش أوغلو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، «نسعى جاهدين مع روسيا لوقف هذه الهجمات، ليس ممكنًا القول إنه تمّ التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار».

اقرأ أيضًا: المرصد السوري: مقتل 25 مدنيًا في قصف لقوات النظام وروسيا في إدلب

ويذكر أن الجيش الروسي أعلن مساء الأربعاء التوصل إلى وقف لإطلاق النار بوساطة تركية وروسية، في إدلب التي شهدت تصعيدًا في الأسابيع الماضية بين قوات النظام والفصائل المنتشرة في المنطقة، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عرض احترافي أوروبي لبودبوس
رياضة محلية
تراجع الدولار والإسترليني في السوق الرسمية
ليبيا
بالأرقام..الدول التي تملك «أكبر احتياطي من الذهب»
اقتصاد
السوق الرسمية: الدولار يواصل انخفاضه أمام الدينار
ليبيا
الطوير: لا جدوى من خوض تصفيات الشان
رياضة محلية
«طرابلس المركز» تعلن عدم صلاحية شواطئها للسباحة أو الصيد
ليبيا
غات بعد السيول: النازحون يشكون من التلاعب في مواد الإغاثة
ليبيا
مجلس الأمن يؤكد ضرورة التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
السراج: البلاد كانت على أبواب تسوية سياسية
ليبيا
أزمة قانونية تُعدل قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقـيا
رياضة عالمية
أسعار«المركزي» للعملات منذ 2011 وحتى 2019: مسار تصاعدي للدولار وهبوط الاسترليني ...
ليبيا
بعد سرت.. مصراتة دون مياه
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمم المتحدة تطلب موظفين «شباب» من ليبيا