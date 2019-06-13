تركيا تنفي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في إدلب

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، اليوم الخميس إنه «ليس ممكنًا» القول إنه تمّ التوصل إلى وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب شمال غرب سورية، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال تشاوش أوغلو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، «نسعى جاهدين مع روسيا لوقف هذه الهجمات، ليس ممكنًا القول إنه تمّ التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار».

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ويذكر أن الجيش الروسي أعلن مساء الأربعاء التوصل إلى وقف لإطلاق النار بوساطة تركية وروسية، في إدلب التي شهدت تصعيدًا في الأسابيع الماضية بين قوات النظام والفصائل المنتشرة في المنطقة، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام.

