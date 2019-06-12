لجنة أطباء السودان: 9 قتلى بأيدي ميليشيات في إقليم دارفور

متظاهرون يتجمعون حول لافتة كبيرة تطالب بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية اثناء تظاهرة في الخرطوم في 19 أبريل. (فرانس برس)

قتل تسعة أشخاص بأيدي ميليشيات في قرية بإقليم دارفور غرب السودان الذي يشهد نزاعا أهليا منذ 2003، وفق ما نقلت الثلاثاء لجنة الأطباء القريبة من حركة الاحتجاج التي تشهدها البلاد منذ ديسمبر.

وقالت لجنة الاطباء على صفحتها على فيسبوك، إن «المجزرة وقعت في قرية الدالج في ولاية وسط دارفور»، متهمة «ميليشيات الجنجويد بارتكابها».

وفي وقت سابق الثلاثاء، وافق قادة حركة الاحتجاج في السودان على تعليق العصيان المدني الذي بدأوه بعد فضِّ اعتصام للمحتجين في شكل دموي واستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري الحاكم، وفق ما أعلن المبعوث الإثيوبي إلى السودان.