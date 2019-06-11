إيران تفرج عن لبناني متهم بالتجسس للولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 11:57 صباحا
اللبناني نزار زكا، (الإنترنت: أرشيفية)

وافق القضاء الإيراني على إفراج مشروط عن اللبناني  نزار زكا، المحكوم بالسجن عليه عشر سنوات العام 2016؛ لاتهامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، وفق ما قالت وكالة الأنباء الإيرانية «ميزان أونلاين»، اليوم الثلاثاء.

ونقلت «ميزان أونلاين» عن المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، أنّ «المحكمة وافقت على الإفراج المشروط عن زكا وسيسلّم إلى السلطات اللبنانية».

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وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، أمس الإثنين، أن المدير العام اللواء عباس إبراهيم توجه إلى طهران لاستكمال مساعي إطلاق زكا.

يذكر أن استخبارات الحرس الثوري الإيراني اعتقلت زكا العام 2015، الذي كان يقيم في واشنطن، وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية في وقت لاحق من ذلك العام أن زكا على صلة بوكالة المخابرات المركزية الأميركية.

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