وزير الزراعة الإسرائيلي يقود اقتحامًا للمسجد الأقصى

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 10:55 صباحا
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من باب المغاربة (الإنترنت: أرشيفية)

قاد وزير الزراعة في الحكومة الإسرائيلية، أورى أرئيل، اليوم الثلاثاء اقتحامًا للمسجد الأقصى، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال، وفق بيان صادر عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وأشارت الدائرة في بيانها إلى أن الوزير رفقة مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وسط انتشار لقوات الاحتلال فى ساحات المسجد.

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ويقوم المستوطنون يوميًا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، باقتحام المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة حيث تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس، ويسعى الاحتلال من خلال هذه الاقتحامات إلى تقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا بين المسلمين واليهود كما فعل في المسجد الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة الغربية.

ويقصد بالتقسيم الزماني، تقسيم أوقات دخول المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، أما التقسيم المكاني فيقصد به تقسيم مساحة الأقصى بين الجانبين، وهو ما تسعى إسرائيل لفرضه، ويعتبر تعديًا على هوية المسجد واستفزازًا لمشاعر المسلمين، إلى جانب تدخلها المباشر في إدارة المسجد وعمل الأوقاف الإسلامية.

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