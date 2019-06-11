السعودية تسقط طائرتين دون طيار أطلقتا من اليمن

طائرة بدون طيار، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن المتحدث باسم «قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن»، العقيد تركي المالكي، اليوم الثلاثاء، إسقاط القوات السعودية طائرتين دون طيار أطلقتهما ميليشيا الحوثيين اتجاه مدينة خميس مشيط (جنوب غرب السعودية)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وكان الحوثيون ذكروا عبر قناة المسيرة الناطقة باسمهم أنهم استهدفوا قاعدة الملك خالد الجوية قرب خميس مشيط. وذكرت الوكالة السعودية أن مقاتلات التحالف «كثفت غاراتها الجوية على تعزيزات وتجمعات ميليشيا الحوثيين في مديريتي عبس وحرض شمال محافظة حجة شمالي غرب اليمن».

وكثّف المتمردون اليمنيون في الأسابيع الأخيرة هجماتهم بطائرات من دون طيار ضد المملكة.

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ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعًا بين المتمرّدين الحوثيين المتّهمين بتلقي الدعم من إيران، والقوّات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والمدعومة من عدة أطراف عربية.