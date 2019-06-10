رويترز: المعارضة السودانية حددت مرشحيها للمجلس السيادي ورئاسة الحكومة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يونيو 2019, 11:19 مساء

قال مصدر من إعلان قوى الحرية والتغيير المعارض في السودان، إن المعارضة ستقترح ثمانية أعضاء للمجلس السيادي بينهم 3 نساء، وإن مرشحها لمجلس الوزراء هو عبد الله حمدوك، حسب أفادت «رويترز»، اليوم الإثنين.

وأنهارت المحادثات بين المجلس العسكري بالسودان والمعارضة الأسبوع الماضي عندما اقتحمت قوات الأمن اعتصاما أمام وزارة الدفاع كان يمثل النقطة المحورية لحركة الاحتجاج بالسودان لما يقرب من شهرين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان التحفظ على العسكريين المتورطين في الأحداث التي رافقت عملية فضِّ اعتصام القيادة العامة، مؤكدًا محاسبة «كل من تثبت إدانته وفقًا للوائح والقوانين».

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وأشار المجلس العسكري إلى إعلان نتائج التحقيق في فضِّ اعتصام القيادة العامة أمام الرأي العام خلال 72 ساعة، مؤكدًا أنه «لم يكن لديه رغبة في فضِّ اعتصام القيادة العامة»، بحسب «فرانس برس».

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