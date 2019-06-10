نيوزيلندا تعلن إنهاء مهمتها غير القتالية في العراق

رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أريديرن (ا ف ب)

ستبدأ نيوزيلندا خفض مهمتها غير القتالية في العراق اعتبارًا من الشهر المقبل وإعادة آخر عناصرها بحلول منتصف 2020، حسب ما أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن ونقلت «فرانس برس» الإثنين.

ونشرت ويلينغتون جنودًا في مهمة تدريب في 2015 لتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية في محاربة تنظيم الدولة «داعش».

وقالت أرديرن إن الكتيبة الصغيرة التي تضم حاليًا 94 عنصرًا، يعملون إلى جانب الجيش الأسترالي في قاعدة التاجي شمال بغداد، أنجزت مهمتها. وأضافت أرديرن: «عندما يتعلق الأمر بالعراق فإن وقت المغادرة قد حان» مضيفة أن 44 ألف عنصر من قوات الأمن العراقية تم تدريبهم في تلك القاعدة.

وتابعت قائلة: «إن القوات النيوزيلندية والأسترالية في التاجي بذلت جهودًا حثيثة، ليس فقط لتقديم التدريب لكن أيضًا لضمان أن تكون قوات الأمن العراقية جاهزة لتولي هذا الالتزام في التاجي في المستقبل القريب».

وقالت إن عديد القوات النيوزيلندية في التاجي سيخفض إلى 75 الشهر المقبل ثم 45 في يناير 2020 قبل الانسحاب في يونيو العام المقبل. وأضاف وزير الدفاع، رون مارك، إن نيوزيلندا ستقوم بخفض عدد جنودها إلى جانب نظرائهم الأستراليين.

ولم تدلِ أستراليا بعد بأي إعلان رسمي بشأن خفض عدد جنودها في العراق. ولم يؤكد ناطق باسم وزارة الدفاع الأسترالية تصريحات الوزير مكتفيًا بالقول: «سنواصل العمل عن كثب مع نيوزيلندا، بينما تخفض تدريجيًّا تواجدها في العراق».

وأضاف الناطق، في بيان لـ«فرانس برس»، أن «أستراليا تقوم بمراجعة دورية لعملياتها في الخارج، آخذة في الاعتبار احتياجات الحكومة العراقية والسياق العملاني على الأرض».