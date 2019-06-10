الإدارة الذاتية الكردية في سورية تعلن تسليم 12 طفلاً يتيمًا من عائلات «داعش» إلى فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يونيو 2019, 09:48 صباحا

سلّمت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سورية 12 طفلاً يتيمًا من عائلات أفراد في تنظيم الدولة «داعش» إلى فرنسا وإثنين آخرين إلى هولندا، وفق ما نقلت «فرانس برس» عن مسؤول في الإدارة الذاتية الإثنين.

وكتب الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، عبدالكريم عمر، على حسابه على «تويتر»: «بناء على طلب الحكومة الفرنسية»، سلمت الإدارة الذاتية الأحد 12 يتيمًا فرنسيًا من عائلات التنظيم إلى وفد من وزارة الخارجية الفرنسية في بلدة عين عيسى (شمال).

وأشار إلى أنه تمّ أيضًا تسليم طفلين هولنديين لوفد من وزارة الخارجية الهولندية.

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