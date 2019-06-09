الأردن وألمانيا: حل الدولتين «السبيل الوحيد» لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يونيو 2019, 05:17 مساء

أكد وزيرا خارجية الأردن وألمانيا الأحد أن بلادهما متفقتان على أن حل الدولتين هو «السبيل الوحيد» لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وذلك قبل الإعلان عن الخطة الأميركية المرتقبة للسلام في الشرق الأوسط.

وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في وزارة الخارجية في عمان إن «القضية الفلسطينية كانت في مقدم مباحثاتنا»، وفق «فرانس برس».

وأضاف «نحن وألمانيا متفقان أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع. نثمن عاليا الموقف الألماني الثابت والجهود التي تقوم بها ألمانيا من أجل تحقيق هذا الحل». وأكد الصفدي أن المملكة «تريد سلاما شاملا ودائما ومن أجل أن يكون السلام شاملا ودائما». وأضاف «لا بد أن ينتهي الاحتلال ولا بد أن تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وتابع الصفدي أن «الصراع سياسي والحل سياسي وبالتالي لا حل خارج إطار حل سياسي ينهي الاحتلال ويحقق حل الدولتين لتعيش الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية».

من جهته، قال ماس الذي كان يتحدث بالألمانية ورافقته مترجمة في وفده «ما زلنا متفقين على أن التوصل إلى حل الدولتين عبر المفاوضات هو الحل الوحيد» لهذا النزاع. وأضاف «نحن نعلم أن الأردن يشعر بأنه متأثر بشكل خاص بأي خطة سلام للشرق الأوسط بسبب دوره الخاص في ما يخص حماية المواقع المقدسة في القدس وفي ما يخص استقبال الأردن لهذا العدد الهائل من اللاجئين الفلسطينيين».

وأكد وزيرا الخارجية أهمية وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي دعت الولايات المتحدة في 22 مايو إلى حلها بعدما أوقفت مساهمتها البالغة نحو 300 مليون دولار فيها في أغسطس الماضي. وقال الصفدي إن «الأردن وألمانيا شريكان في دعم الأونروا التي يجب أن تستمر في القيام بدورها إزاء اللاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي»، مشيرا إلى أن «ألمانيا ستقوم بزيادة الدعم للأونروا». أما ماس فأكد ان «عمل الأونروا مهم جدا وسنواصل دعم هذه الوكالة».

وتأسست الأونروا عام 1949 لتقديم خدمات التعليم والصحة لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسورية وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة. من جانب آخر، أكد الوزير الألماني أن بلاده ستقدم قرضا للمملكة بقيمة 100 مليون دولار. وقال «نحن على علم بالوضع الاقتصادي الصعب في الأردن ولذلك يسعدنا تواصل الأردن بشكل مشترك مع صندوق النقد الدولي في طريق الإصلاحات وبشكل شجاع جدا».

وأوضح أن «ألمانيا ستساعد الأردن بتوفير قرض مالي غير مشروط بقيمة مئة مليون دولار أميركي». وفي ما يتعلق بتنظيم «داعش» المتطرف، قال ماس «لقد تحدثنا عن ضرورة العمل في سبيل مكافحة داعش، منذ عام 2017 الجيش الألماني موجود هنا في الاردن في قاعدة الأزرق».

وأضاف «علمت من مباحثاتي في بغداد أن داعش لم يعد لديه أي أراض ولكن التهديد الداعشي مستمر وبشكل خفي لذلك نحن نعتبر هذه المهمة كبيرة جدا للجيش الألماني». وتابع «نود أن نساهم في منع إعادة بناء بنى داعش في المنطقة حتى لا يمكن لهذا التنظيم أن يرتكب من جديد جرائم في المنطقة والعالم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوسف الشريف يكتب عن محمد الزواوي في ذكرى وفاته: مؤرخ الناس
ثقافة وفن
وزير الخارجية المغربي: عدم التزام الفاعلين باتفاق الصخيرات عقَّد الوضع الليبي
ليبيا
أنجلينا جولي تحث المجتمع الدولي لمساعدة أطفال فنزويلا
ثقافة وفن
«رياتشي»..بلدة إيطالية تتحول من التسامح إلى التشدد مع اللاجئين
دولى
مواطن يسلم رأس تمثال يعود للعصر الإغريقي إلى شرطة السياحة بشحات
ليبيا
بوخمادة: تلقينا تكليفات بمهام جديدة في منطقة الهلال النفطي والموانئ
ليبيا
سلامة: الليبيون لديهم مشكلة شرعية غير محسومة والانتخابات هي الحل
ليبيا
تغريدة ترامب تربك حسابات «ناسا والقمر»
علوم وتكنولوجيا
«قلبك وين».. أغنية ليبية بلحن عالمي (فيديو)
ثقافة وفن
ناسا تفتح محطة الفضاء الدولية أمام السياح في 2020
دولى
النتائج الأوّلية للتحقيق المتعلّق بتخريب السُفن في الخليج تؤكد تورط دولة في ...
عربى
سلامة من موسكو: الوضع الحالي في ليبيا لا يقتل العملية السياسية لكن يضعها بين ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متخصص يكشف «الحل السحري» للوقاية من السكري