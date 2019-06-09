إيران تنظر في طلب للعفو عن مسجون لبناني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يونيو 2019, 03:29 مساء
الرئيس الإيراني حسن روحاني متحدثًا خلال جلسة حكومية في طهران في 8 مايو 2019 (فرانس برس)

قال ناطق باسم السلطة القضائية في إيران، الأحد، إن طهران تلقت طلبًا من بيروت للعفو عن لبناني ألقي القبض عليه عام 2015 «لتآمره على الدولة» لكنها لم تتخذ قرارًا بعد في القضية، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام نقلت الأسبوع الماضي عن وزارة الخارجية والمغتربين قولها إن إيران وافقت على العفو عن نزار زكا وهو خبير في تكنولوجيا المعلومات حكم عليه في 2016 بالسجن عشر سنوات ودفع غرامة 4.2 مليون دولار.

ونقلت الوكالة عن مندوبين إعلاميين لأسرة زكا قولهم إن مبادرة إطلاق سراحه نجحت ووجهوا الشكر للرئيس ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل.

ونسبت وكالة أنباء فارس إلى غلام حسين إسماعيلي، وهو ناطق باسم السلطة القضائية في إيران، قوله: «تلقينا طلبًا من المتهم ومسؤولين لبنانيين لإصدار عفو وإطلاق سراحه. ننظر في هذا الطلب بوصفه قضية خاصة».

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية يوم الأحد أن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي عفا عن نحو 700 سجين لكن إسماعيلي قال إن زكا لم يكن على قائمة المعفى عنهم.

ويملك زكا تصريحًا بالإقامة الدائمة في الولايات المتحدة وكان قد تلقى دعوة لزيارة إيران من مسؤول حكومي عام 2015 لكنه اختفى بعد حضور مؤتمر في طهران. وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية في وقت لاحق من ذلك العام أن زكا كان على صلة بالجيش وأجهزة المخابرات الأميركية وأن الحرس الثوري اعتقله.

وفي عام 2017 ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن زكا خسر طعنًا على الحكم الصادر عليه.

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