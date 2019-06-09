البابا فرنسيس يدعو للسلام والحوار في السودان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يونيو 2019, 01:40 مساء
البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس يوم الأحد (رويترز)

دعا البابا فرنسيس، الأحد، إلى السلام في السودان بعد اقتحام قوات الأمن مخيم اعتصام لمحتجين مطالبين بالديمقراطية في الخرطوم الأسبوع الماضي.

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وقال البابا، في عظته الأسبوعية أمام الحشود في ساحة القديس بطرس وفق «رويترز»: «تثير الأنباء الواردة من السودان الألم والمخاوف. نصلي من أجل هؤلاء الناس حتى ينحسر العنف ويتم السعي للصالح العام عبر الحوار».

ويقول مسعفون من المعارضة إن 113 شخصًا قُتلوا في أعمال العنف بالخرطوم الأسبوع الماضي في حين تقول الحكومة إن 61 قتيلاً فقط سقطوا ومن بينهم ثلاثة من أفراد أجهزة الأمن.

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وحث التحالف الرئيسي لجماعات المعارضة والمحتجين في السودان الموظفين والعاملين على البقاء في منازلهم يوم الأحد لبدء ما وصفها بحملة عصيان مدني لإجبار الحكام العسكريين على تسليم السلطة للمدنيين.

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