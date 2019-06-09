الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل على متظاهرين مشاركين بالعصيان المدني

حاجز نصبه متظاهرون على طريق في العاصمة السودانية الخرطوم (ا ف ب)

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع، الأحد، في الخرطوم على متظاهرين كانوا يحاولون نصب حواجز في الطرق، في اليوم الأول من حملة وطنية «لعصيان مدني» دعا إليه قادة الاحتجاجات على المجلس العسكري الحاكم.

اقرأ أيضًا: الحركة الاحتجاجية في السودان تدعو إلى «العصيان المدني» اعتبارًا من الأحد

وكان تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات ضد حكم عمر البشير الذي امتد لثلاثة عقود منذ ديسمبر الماضي، دعا إلى «العصيان المدني» اعتبارًا من الأحد.

وأكد التجمع، وفق ما نقلت «فرانس برس»، أن العصيان سيتم رفعه عندما يسلم ضباط الجيش الذي أطاحوا البشير الحكم إلى سلطة مدنية، المطلب الرئيس للحركة الاحتجاجية بعد إنهاء عهد حكم البشير في 11 أبريل الماضي. وهم يتهمون المجلس العسكري بممارسة قمع عنيف منذ فض الاعتصام الذي بدأ في 6 أبريل أمام مقر قيادة الجيش.

وفي منطقة بحري بشمال العاصمة السودانية، قال شاهد عيان إن «المتظاهرين يحاولون وضع حواجز لإغلاق الطرقات باستخدام إطارات السيارات والحجارة وجذوع الأشجار لكن شرطة مكافحة الشغب تمنعهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع».

وأضاف أن «الطرق الداخلية مغلقة تمامًا ويحاول المحتجون إقناع بعض السكان بالامتناع عن الذهاب إلى العمل».

اقرأ أيضًا: رغم الوساطة الإثيوبية.. «عصيان مدني» مفتوح في السودان للضغط على المجلس العسكري

وتراجعت حركة وسائل النقل العام التي تعمل بين وسط الخرطوم وأطرافها في حين تتحرك أعداد قليلة من المركبات الخاصة. والمحال التجارية مغلقة في المنطقة التجارية بوسط الخرطوم أو السوق العربي.

وخارج صالة المغادرة في مطار الخرطوم ينتظر عدد من المسافرين، كما ذكر صحفي من «فرانس برس».

وكان المجلس العسكري تولى الحكم في أبريل بعدما أقال الرئيس البشير عقب أشهر من الاحتجاجات. ومذاك، قاوم قادة الجيش دعوات وجهها إليهم المحتجون والمجتمع الدولي لنقل السلطة إلى إدارة مدنية، وانهارت أخيرًا في منتصف مايو جولات محادثات عدة.

وجاءت الدعوة إلى العصيان المدني غداة زيارة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الخرطوم، لعرض وساطة بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري الذي يحكم السودان منذ إطاحة عمر البشير في 11 أبريل.

اقرأ أيضًا: المجلس العسكري السوداني يصدر بيانًا بشأن الوساطة الإثيوبية

وزار آبي الخرطوم بعد خمسة أيام من فض قوات الأمن بشكل عنيف الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش. وقال أطباء قريبون من حركة الاحتجاج إن أكثر من مئة شخص قتلوا وجرح 500 آخرون خصوصًا خلال فض الاعتصام. لكن الحكومة تنفي هذه الأرقام، وتتحدث عن مقتل 61 شخصًا.